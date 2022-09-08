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Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası - Magazin haberleri

Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası

2019'da ayrılan ve Lea De Seine adında bir kızları bulunan Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın yeniden bir araya geldiği konuşuluyor. Önceki gün  kızlarıyla birlikte New York sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülenen ikilinin, 'ikinci çocuk' fikrine sıcak baktığı ileri sürüldü

08.09.2022 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Beş yaşındaki kızları Lea doğduktan iki yıl sonra birlikteliklerini sonlandıran Rus model Irina Shayk (36) ile Bradley Cooper (47), hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 

  • Bir süredir yeniden bir araya geldiği konuşulan ikilinin, 'ikinci çocuk' fikrine sıcak baktığı ileri sürüldü. ABD basınında yer alan habere göre; Shayk ve Cooper'ın kızı Lea'nın bir kardeşinin olmasını istiyor. 

  • İddialara göre, Lea'nın dünyaya gelmesini istediği bebeğin babasının ise Bradley Cooper olmasından yana. Çifte yakın kaynaklara göre, Shayk ve Cooper da bu duruma sıcak bakıyor.

  • ESKİ NİŞANLISINI ÖPTÜ

    Irina Shayk ve Bradley Cooper, geçtiğimiz gün de kızları Lea ile birlikte New York sokaklarında yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. 

    O sırada ikilinin, bir an yürümeyi bırakıp birbirlerine sımsıkı sarıldı. Cooper, daha sonra otomobiline binen eski nişanlısı Irina Shayk'ın yanağına veda öpücüğü kondurdu. İkilinin o anları, objektiflere böyle yansıdı.

  • BAŞ BAŞA TATİL

    Bradley Cooper ile Irina Shayk, geçtiğimiz haftalarda da tropikal bir bölgeye tatile gitmişti. 

    Cooper ile birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran Shayk, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. 

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