İlk romanıyla ödül kazandı

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Senarist İrfan Saruhan, 1980'li yılların panoraması niteliğindeki ilk romanı 'Herkesin Bir Hikâyesi Vardır!' ile '2020 Everest İlk Roman Ödülü'nü kazandı

HABERTURK.COM

Senarist İrfan Saruhan, ilk romanı 'Herkesin Bir Hikâyesi Vardır!'ı yayımladı. '2020 Everest İlk Roman Ödülü'nü kazanan 'Herkesin Bir Hikâyesi Vardır!', 1980 mayıs ayının üç gününde geçmesine karşın 1980'li yılların panoraması tüm siyah beyaz renkleriyle ve karmaşasıyla gözler önüne seriyor. Saruhan, ilk romanını 'Ustam' olarak hitap ettiği Tuncer Cücenoğlu'na ithaf etti.

İrfan Saruhan, İstanbul genelevi ile Sinop Kapalı Cezaevi'nde özgürlükleri kısıtlanmış insanları dönüşümlü olarak anlatırken onların hikâyelerini de bir kesişme noktasına doğru, her adımda tempoyu artırarak yaklaştırıyor. Ustalıkla kurgulanmış karakterlerin son derece canlı ve doğal çizildiği romanda 'Güzelce' ve 'Artiz'in zor aşkına, 'Şükrü Efendi' ile 'Bilal'in baba - oğul ilişkisine, 'Ali'nin, 'Binnaz'ın ve 'Hamza'nın birbirinden çetin hayatlarına şahit olacaksınız.

'Herkesin Bir Hikâyesi Vardır!', tamamlanamayacağı bilinen bir yapbozun, acıyan bir ülkenin gerçeği olarak okurlarla buluştu.

İrfan Saruhan, 'Geçmişteki Sır'ın senaryosunu tek başına yazarken 'Çılgın Dersane', 'Çılgın Dersane Kampta', 'Çılgın Dersane 3','Ayakta Kal', 'Avanak Kuzenler','Fetih 1453'ün ortak senaristliğini üstlendi.

1975'te Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğan İrfan Saruhan, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra öğretmenliği başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim denetimi ve Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yapan Saruhan, 2004'te başladığı senaristlik kariyeri boyunca 7 uzun metrajlı filmin senaryosuna imza atmasının yanı sıra 3 belgesele danışmanlık yaptı. İrfan Saruhan, bir ilkokulda yönetici olarak görev yapıyor.