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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'den sert hakem tepkisi! - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Kahveci'den sert hakem tepkisi!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken sarı-lacivertlilerin kaptanlarından İrfan Can Kahveci müsabakanın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Sivasspor'un 90+4'te kazandığı penaltıyı değerlendiren milli futbolcu "Top auta gitmiş zaten, darbe bundan sonra geliyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 10:35 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:35
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        İrfan Can'dan hakeme sert tepki!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk olurken, mücadele 2-2 sonuçlandı ve sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Müsabakada Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, maçın ardından sert açıklamalar yaptı.

        Yayıncı kuruluşa maçın ardından konuşan milli futbolcu, Sivasspor'un 90+4'te kazandığı penaltıyı değerlendirdi:

        "Şimdi gördüm pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Top auta gitmiş zaten. Top auta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan Hocamıza da orada açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık auta gitmiş yani. Livakovic adama gitmiyor, adamın ayağı Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye'de Futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım."

        Djiku ise "Elbette büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef 2 puan kaybettik. Maalesef golü son dakikada yedik. Çok üzücü bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

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