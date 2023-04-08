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İrfan Can Kahveci'den Özgün Bayraktar'ın paylaştığı fotoğraflar için açıklama!

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun gösterisinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar üzerine açıklama yaptı.

Giriş: 08.04.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
İrfan Can Kahveci'den Özgün Bayraktar'ın paylaştığı fotoğraflar için açıklama!
HABERTURK.COM

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz'in Uraz Kaygılaroğlu'nun gösterisinde oyuncu Özgün Bayraktar'la çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem olmuştu. Bayraktar'ın kullandığı emojiler sarı-lacivertli taraftarların tepkisi çekerken, gelen tepkilerin ardından İrfan Can Kahveci açıklamada bulundu.

KAYGILAROĞLU: İRFAN CAN'A MORAL VERMEK İSTEDİM

İlk olarak Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak dün gece yaşanan olayları üzülerek takip ettim. Üzüntümüz sebebi günlerdir mutsuz gördüğüm arkadaşım İrfan Can'ı stand-up gösterime çağırıp onu biraz olsun neşelendirmek isteğimin işleri daha da kötüye götürmesi. Güzel bir akşam geçirip kafa dağıtalım, moral verip oyuncuyu kazanalım istedim. Fenerbahçe armasına yakışıksız hiçbir şey yaşanmadı, gülmek eğlenmek herkesin hakkı." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN: HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

Bu paylaşımı alıntılayan İrfan Can Kahveci ise oldukça üzgün olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam eşimle birlikte; çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Futbol da konuştuk, hayattan, ailelerimizden, çocuklarımızdan da konuştu, güldük eğlendik de. Özellikle gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz..."

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