İrfan Can Kahveci: 8 numarada oynamaktan büyük keyif alıyorum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer aldığı H Grubu'nun 6. ve son maçında yarın sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başladıklarını ifade eden İrfan Can, "Hem lig hem Avrupa'da güzel seri yakaladık. Sonra şanssız sakatlıklar oldu. Avrupa'da son 2 maçı kaybettik, şimdi toparlamaya başladık. Yarın maçı kazanıp guruptan lider olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMA VE OYUNA VERDİĞİM KATKI"

Nordsjelland mağlubiyetinden dolayı taraftarlardan özür dileyen 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en skorer sezonunu yaşamasının hatırlatılması üzerine, "Kariyerimin en skorer sezonunu geçirsem de önemli olan takıma ve oyuna verdiğim katkı. Beni en çok iştahlandıran konu oyuna verdiğim katkı. İsmail hocanın oyun sisteminin skorer olmamda katkısı büyük" ifadelerini kullandı.