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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'tan derbi öncesi olay sözler! - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Eğribayat'tan derbi öncesi olay sözler!

        Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray derbisi öncesi flaş açıklamalara imza attı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.05.2024 - 18:50 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:50
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        Derbi öncesi olay sözler!
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        Galatasaray- derbisi öncesi iki takım zemin kontrolü için sahaya çıktığı esnada sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerginlik diğer futbolcuların da araya girmesiyle büyüdü.

        Bu gerginlik sonrasında ise Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat çarpıcı açıklamalara imza attı.

        "Saha içinde ve saha dışında maruz kaldığımız olayları Türkiye gördü"

        İrfan Can Eğribayat, şu sözleri sarf etti:

        Ufak da olsa şampiyonluk şansımız var. Saha içinde ve saha dışında maruz kaldığımız olayları Türkiye gördü. Burada kazanmak ve evimize öyle dönmek istiyoruz. Onlara burada şampiyonluk yaşatmak istemiyoruz.

        "93 puan topladık ama ikinci sıradayız!"

        İrfan Can ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

        93 puan topladık ama ikinci sıradayız! Bu da işte saha içinde saha dışı olayların nasıl gerçekleştiğini göstermiş oluyor.

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