İrfan Can'dan Feyenoord maçı açıklaması!

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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FEYENOORD MAÇI AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi'nde Play-off'a çıkmak istediklerini belirten Milli oyuncu, "Güzel bir kamp dönemi, geçirdik. Her maçımızı Feyenoord maçı gibi oynadığımızı düşünüyorum. Bizim için Feyenoord'a hazırlık maçı gibi oldu. İnşallah Feyenoord maçlarından güzel sonuçla ayrılıp play-off'a çıkarız. Burada seyircilerimizin önündeki ilk maçımız. Hazırlık maçı olmasına rağmen ve bu sıcağa rağmen tribünleri doldurdular. Taraflarımıza da teşekkür ederiz. Buradaki ilk maçımızdan galip ayrıldığımız için de mutluyuz." açıklamalarını yaptı.

İrfan Can, karşılaşmanın 60. dakikasında En-Nesyri'nin pasında topu ağlarla buluşturmuştu.