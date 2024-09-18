Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İrem Sak babasına veda etti - Magazin haberleri

        İrem Sak babasına veda etti

        Oyuncu İrem Sak'ın hayatını kaybeden babası Şemsettin Sak, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasına veda etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İrem Sak'ın babası Dr. Şemsettin Sak, 75 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Dr. Şemsettin Sak'ın cenazesi, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

        Taziyeleri kabul eden İrem Sak, gözyaşlarına boğuldu.

        Cenazeye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

        İrem Sak'a; meslektaşları Birce Akalay, Ali Sunal, Onur Buldu, Sarp Apak ve Mahir İpek de destek oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #irem sak
        #Şemsettin Sak

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Habertürk Anasayfa