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        Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan kısa süreli sosyal medya ayrılığı - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan kısa süreli sosyal medya ayrılığı

        Kısa süre önce 3 aylık hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmalarıyla dikkat çekti. Ancak çift, kısa süre sonra yeniden birbirlerini takip etmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 22:39 Güncelleme: 22.04.2025 - 23:15
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        Kısa süreli sosyal medya ayrılığı
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        Geçtiğimiz ekim ayında Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu, kısa süre önce 3 aylık hamile olduğunu duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Ancak mutlu haberi takiben ünlü çiftten dikkat çeken bir adım geldi. Helvacıoğlu ve Kaspar, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktılar ancak birlikte çekilmiş fotoğrafların silinmediği görüldü. Bu durum, bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan çiftin ilişkisi hakkında merak uyandırdı.

        Kısa bir süre sonra çiftin yeniden birbirlerini takip etmeye başlaması, yaşanan durumun geçici bir anlaşmazlık ya da yanlışlık olabileceği yorumlarına neden oldu.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İrem Helvacıoğlu
        #Ural Kaspar

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