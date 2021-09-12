HABERTURK.COM

Son dönemin popüler oyuncularından İrem Helvacıoğlu, SHOW TV'yi evinde ağırladı. İş ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Helvacıoğlu, Özcan Deniz ile yaşadığı polemik, biten ilişkisi ve canlandırmak istediği oyuncu Ayşen Gruda hakkında konuştu.

"HERKESLE ARKADAŞ OLAMAZSIN, BAZILARINI SADECE TANIRSIN"

Evini gezerken fotoğraf köşesinde tüm rol arkadaşlarıyla fotoğrafı olmasına rağmen Özcan Deniz'le fotoğrafına yer vermeyen İrem Helvacıoğlu o konuyla ilgili soruya, "Arkadaş olmak benim için çok büyük bir adım. Bazı insanlarla tanışırsın, illa ki zaman geçirdiğin herkesle arkadaş olamazsın. Biriyle tanıştın diye arkadaş olmana gerek yok" diyerek Özcan Deniz'le yaşadığı fotoğraf silme tartışmasından sonra buzların erimediğini gösterdi.

İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz, 'Seni Çok Bekledim' dizisinde birlikte rol almıştı.

"AYŞEN GRUDA'YI OYNAMAK İSTERDİM"

Ayşen Gruda'nın hayatını canlandırmak istediğini dile getiren İrem Helvacıoğlu, "Ayşen Gruda'nın öyküsü ilginç olabilir. Hep beğendiğim, iyi yer etmiş bir oyuncu ama yaşantısında neler olduğu merak uyandırabilir" ifadelerini kullandı.

Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019'da hayatını kaybetmişti.

"ESTETİĞİM YOK, BOTOKSUM VAR"

Kimi zaman estetikli olduğu iddia edilen İrem Helvacıoğlu bu konuya ilişkin soruya ise, "Estetiğim yok ama botoks yaptırıyorum. Dudaklarım iri olduğu için hep estetik sanılıyor ama değil. Çenem de doğuştan sivri. Alnımda net çizgiler olduğu için ifademin önüne geçmemesi için botoksla kapatıyorum" dedi.

Ünlü oyuncu, 2 Şubat 1990'da Almanya'da dünyaya geldi.

"KALBİM BOŞ, İLİŞKİM BİTTİ"

Karşı cinste bencillikten hiç hoşlanmadığını söyleyen ünlü oyuncu, konu aşktan açılmışken kalbinin boş olduğunu söyledi ve sevgilisi Eser Alp'ten ayrıldığını itiraf etti.

Helvacıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "Eser ile aramız iyi. O Ankara'da olduğu için pek fazla bizi göremiyorsunuz." demişti.

Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek yanıt verdi. Güzel oyuncu sevgilisinden henüz 20 gün önce ayrıldığını da söyledi.