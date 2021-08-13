"Haluk abi ile sürekli konuşuyorum"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu İrem Helvacıoğlu, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Şık elbisesiyle göz kamaştıran Helvacıoğlu, Türkiye'nin Güney bölgesinde etkili olan orman yangınlarından dolayı üzgün olduğunu ve Haluk Levent ile görüştüğünü ifade etti.

Gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Beni en çok endişelendiren şey de gelecek nesil... Onlar için daha güzel miras bırakmamız gerek. Her geçen gün tecavüz, salgın, orman yangını... Bunlar korkunç şeyler. Bir sürü can gitti, bunlar telafi edilecek şeyler değil. Solucanına kadar hepsi doğanın parçası, onların acı çekerek öldüğünü düşünmek korkunç. Haluk Levent abi ile devamlı konuşuyorum, 'Ne yapabilirim, ne işe yarayacağım?' diye. Bir şey yapmak istiyorsunuz ama buradan yapılacak çok şey yok. Söndürme çalışmalarında fazla aktif olamayabilirdim, bu işten anlayan daha iyi bilen insanlara ayak bağı da olabilirdim. Hortumun ucundan bile oradaki ekipleri destek olan herkese teşekkür ederim. Bu ormanlar bize değil, dünyaya ait." diye konuştu.