İrem Helvacıoğlu: Kavuşmaya az kaldı
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne olmaya hazırlanıyor. Kız bebek bekleyen ünlü isim, karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı
Giriş: 12.09.2025 - 17:43 Güncelleme: 12.09.2025 - 17:43
İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2025'te Ural Kaspar ile evlenmişti. Çiftten kısa bir süre sonra da bebek haberi gelmişti.
Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, hamilelik sürecinden yeni fotoğraflar paylaştı.
İrem Helvacıoğlu; "Kavuşmaya az kaldı. Son fotoğraf gibi sürpriz sona çok hazırım" dedi.
