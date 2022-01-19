"TIRMANDIĞIM YOL ÇOK ZORLUYDU"

Öte yandan 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisi ile ilk kez ekran karşısına geçen, ardından 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde canlandırdığı 'Nefes' karakteriyle adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu, samimi açıklamalarda da bulunmuştu.

Helvacıoğlu, oyunculuk serüveni sorulması üzerine şu sözleri söylemişti:

'Tırmandığım yol' diyelim buna, çok dik ve zorluydu. Ama ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermedim, ben izin versem bile bana bu yolda destek olan çok insan vardı. Ailem, hocalarım, menajerim Şebnem Demir, arkadaşlarım bana hep destek oldu. Karar verirken bunu konuşup, tartışıp en doğrusuna karar verebildiğimizi düşünüyorum. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum, öğreniyoruz, öğrenmeye devam ediyoruz, bu yolla gurur duyuyorum her bir anıyla.