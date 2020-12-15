Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Derici, "Bir mektup yazma hakkın olsa kime ve ne yazardın?" sorusunu "Eski sevgililerimden birine yazardım. Her şey çok güzel giderken sapıtıp kendi problemlerimin derdine düşüp güzel giden ilişkiyi mahvettiğim için özür dilerdim. Bir daha bırak bu kadar güzel bir şeyi yaşamayı yarısı kadar güzel bir şey yaşayamayacağı için" şeklinde yanıtlamıştı.