"LERZAN’DAN ÖZÜR DİLEDİM"



İrem Derici, "30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7’ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım" dedi.



34 yaşındaki şarkıcı, "Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu’nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor. Uyku sersemi Lerzan’a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim" açıklamasını yaptı.