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İrem Derici: Lerzan Mutlu'ya terbiyesiz mesajlar attım - Magazin haberleri

İrem Derici: Lerzan Mutlu'ya terbiyesiz mesajlar attım

Geçtiğimiz temmuz ayında yüksek sesle müzik dinlediği için komşusu Lerzan Mutlu'nun eleştirilerine maruz kalan İrem Derici, katıldığı programda itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, uyku sersemiyken Lerzan Mutlu'ya terbiyesiz mesajlar attığını söyledi

27.10.2021 - 11:44 | Güncelleme: MAGAZİN

  • İrem Derici, YouTube'da yayınlanan, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu "Bize Kaldı" programına konuk oldu. Şarkıcı, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

  • İrem Derici, Instagram canlı yayınında '10 milyon liram olsa müziği bırakırım' demesiyle ilgili, “IBAN paylaştım. Millet takır takır para yollamaya başladı" ifadelerini kullandı.

    "25 BİN LİRA YOLLAYAN OLDU"

    Ünlü popçu, "Üç gün boyunca asistanımla oturduk paraları iade ettik. 25 bin lira yollayan oldu. Sonradan o kişinin niyeti ortaya çıktı. Çok beğeniyormuş falan" şeklinde konuştu.

  • "Ben ona geri gönderiyorum parayı, o bana tekrar atıyor. Muhasebecimi aradım, hesabımı kapattık sonra" diyen Derici, herkese paralarını geri gönderdiklerini söyledi.

  • "LERZAN’DAN ÖZÜR DİLEDİM"

    İrem Derici, "30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7’ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım" dedi.

    34 yaşındaki şarkıcı, "Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu’nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor. Uyku sersemi Lerzan’a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim" açıklamasını yaptı.

  • JENERASYON FARKI

    İrem Derici ayrıca, "Bir dönem genç bir şarkıcıyla birlikteydim. İsmi hiç duyulmadı. Biraz jenerasyon farkı vardı. Bir tık büyük kaldım. ‘Olmayacak duaya amin demeyelim’ dedim. Arkadaş kaldık." diye konuştu.

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