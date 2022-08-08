"VİRÜS YİNE CİRİT ATIYOR"

Konserlerini de iptal etmek zorunda kalan İrem Derici, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Arkadaşlar selam herkese... Anca yazacak gücü buluyorum kendimde. Avcılar Sevim Alan konserimiz ve Konya Karaman konserlerimiz Covid olmam nedeniyle iptal edildi. Dün hastanedeydim ama bugün evdeyim. Hızlıca kendime gelip, konserlere devam edeceğim. Şerefsiz virüs yine cirit atıyor. Sizlerle buluşamadığım için çok üzgünüm. Büyük bir hevesle bekliyordum iki konseri de.... Dünyanın en güçlü kadınları listesinde zirveyi zorladığım için 2-3 güne ayaklanırım en geç, biliyorsunuz. Herkesi öpüyorum, kendinize çok dikkat edin. Beton ama Covid Derici...

Takipçileri ise ünlü şarkıcıya, "Geçmiş olsun." mesajları yağdırdı.