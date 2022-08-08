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İrem Derici korona pozitif: Virüs yine cirit atıyor! - Magazin haberleri

İrem Derici: Virüs yine cirit atıyor!

Koronavirüs testi pozitif çıkan İrem Derici, sağlık durumu hakkında konuştu. Konserlerini de iptal etmek zorunda kalan ünlü şarkıcı, "Dün hastanedeydim ama bugün evdeyim. Hızlıca kendime gelip, konserlere devam edeceğim" dedi

08.08.2022 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İrem Derici (35), koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan ünlü şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu. Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Derici, son sağlık durumunu da açıkladı.

  • "VİRÜS YİNE CİRİT ATIYOR"

    Konserlerini de iptal etmek zorunda kalan İrem Derici, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

    Arkadaşlar selam herkese... Anca yazacak gücü buluyorum kendimde. Avcılar Sevim Alan konserimiz ve Konya Karaman konserlerimiz Covid olmam nedeniyle iptal edildi. Dün hastanedeydim ama bugün evdeyim. Hızlıca kendime gelip, konserlere devam edeceğim. Şerefsiz virüs yine cirit atıyor. Sizlerle buluşamadığım için çok üzgünüm. Büyük bir hevesle bekliyordum iki konseri de.... Dünyanın en güçlü kadınları listesinde zirveyi zorladığım için 2-3 güne ayaklanırım en geç, biliyorsunuz. Herkesi öpüyorum, kendinize çok dikkat edin. Beton ama Covid Derici...

    Takipçileri ise ünlü şarkıcıya, "Geçmiş olsun." mesajları yağdırdı.

  • "BEN HEP ZENGİNDİM!"

    Öte yandan İrem Derici, birkaç gün önce sosyal medya hesabından kendisinin fotoğraflarını paylaşan bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

    Derici, estetik yaptırmadan önceki haliyle, şimdiki görüntüsünü kıyaslayarak, "Paradan önce-paradan sonra..." yazan Twitter hesabına, "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim..." cevabını vermişti.

  • "TEK ESTETİKSİZ YERİM DUDAKLARIM"

    Ünlü şarkıcının, üç burun ameliyatı, göğüs ve dişlerini yaptırdığı biliniyor. Ünlü şarkıcı zaman zaman da botoks ve dolguya başvuruyor. Derici, "Tek estetiksiz yerim dudaklarım." açıklamasını yapmıştı.

  • "EN PAHALI ESTETİĞİM..."

    Ünlü popçu, "En pahalı estetiğin ne kadar?" diye sorulunca göğüs estetiğine vurgu yaptığı bir fotoğraf ile "4 bin Euro" karşılığını vermişti.

    Fotoğraflar: Instagram, Twitter

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