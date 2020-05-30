* Hiç prenses olmaya oynamadım ama şartlar bir süre sonra oraya ittirmek için çok uğraştı. "Bu kadın ne yapsa tutuyor. Bu kadın reklamlarda oynuyor. Bu kadın jürilik yaptı" gibi...

* Ünümü kaybetmekten korkmuyorum. İki maymunluk yaparsın yine ünlü olursun ama pop müzikte yakaladığım bir başarı var; onu kaybetmekten çok korkarım.