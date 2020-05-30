Şarkıcı İrem Derici, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Derici, samimi açıklamalarda bulundu.
Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan şarkıcının öne çıkan sözleri şöyle:
* Son dönemlerde cehaletle savaş benim için bir ata sporu oldu. Kas yaptım cehaletle savaşmaktan. "Kapat İrem'ciğim Instagram'da yorumları" diyorlar ama hayır. Teker teker hepsine, "Cahil belirlendi" diye cevap yazıyorum.
* Halka açığım ama umumi tuvalet değilim. Öyle bir hak kimseye tanımıyorum. Bu benim psikolojimi darma duman etti. Sözde çizilmemesi için kendilerini yırttıkları "Prenses imajı" zaten kalmadı. Artık imaj soytarılık. Umurumda da değil.
* Hiç prenses olmaya oynamadım ama şartlar bir süre sonra oraya ittirmek için çok uğraştı. "Bu kadın ne yapsa tutuyor. Bu kadın reklamlarda oynuyor. Bu kadın jürilik yaptı" gibi...
* Ünümü kaybetmekten korkmuyorum. İki maymunluk yaparsın yine ünlü olursun ama pop müzikte yakaladığım bir başarı var; onu kaybetmekten çok korkarım.
* İki yıldır şunu diyorum; "Neden psikolojik rahatsızlıklara saygı duyulmaz?" Hatta neden "Kendi etti, kendi buldu" denilir? Programımın çekimleri sırasında hastaneye kaldırılınca siz "Bugüne kadar çalıştığım herkesten özür dilerim. Bunun gibi kaprisli bir kadın görmedim" diye yazdınız. Adımı yazsaydınız keşke.
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