İrem Derici, hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu hastanelik oldu. Başına 10 dikiş atılan Derici, sağlık durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, yaşananları şu sözlerle paylaştı; "Dün, apartman çıkış kapısının merdivenlerinden düşerek başımı çarptım. Kısa süreli baygınlığın ardından hastaneye kaldırıldım ve başıma 10 dikiş atıldı. Düşmenin etkisiyle yüzümde morluklar oluştu. Bu nedenle çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek, 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerimi, aldığım rapor doğrultusunda gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim."

