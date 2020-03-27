"KÖPEĞİME BENZİYORUM"

Şarkıcı, köpeği Rude Boy ile çekildiği fotoğrafları Instagram'dan yayınlayarak altına, "Ben git gide buna benziyorum, ya da o bana... Bilemiyorum, 15 gündür sadece birbirimize bakıyoruz" notunu düştü.