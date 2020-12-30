İrem Derici, konuyla ilgili şunları söyledi:

Evet, maalesef. Filmlerdeki gibi aşkı bir kere yaşadım ve düşünce tarzıma göre hakkımı kullandım. Sonrasında bir kere daha aşık oluyorum sandım ama orada da karşı taraf beni umursamadı ama hâlâ umudum var.