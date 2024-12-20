İrem Derici, erkek halini Quaresma'ya benzetti
Ünlü şarkıcı İrem Derici, yapay zekâyla oluşturulan erkek halini sosyal medya hesabında paylaşarak, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Quaresma'ya benzetti; "Boyabatlı Quaresma"
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Sosyal medyada Zuarchiv adlı bir kullanıcı, ünlü kadın oyuncuları "erkek"leştiren çalışmalarını paylaştı. Bu isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici oldu.
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İrem Derici, erkek halini sosyal medya hesabında paylaşarak Beşiktaş’ın eski Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma’ya benzetti ve "Boyabatlı Quaresma diyen ben" ifadesini kullandı.
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Daha önce Meryem Uzerli ve Hazal Kaya da erkek hallerine tepkisiz kalmamıştı. Uzerli, erkek halindeki fotoğrafına "Kendime âşık oldum" yorumunu yapmıştı.
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Hazal Kaya ise "Bir de bana bakın. Allah'ım bu ne çirkinlik ya... Kadın doğduğuma hep sevinirim. Şükürler olsun Rabbim, teşekkür ederim Allah'ım" demişti.
Fotoğraflar: Instagram