"AKIL SAĞLIĞIMI YİTİRDİM"

Artık çelik bir duvar oldum. Akıl sağlığımı yitirdim bir dönem. Psikolojik tedavi gördüm. Son bir yıldır daha iyiyim. O yüzden bugün buradayım. Bundan sonra herhangi biri siber zorbalığa uğradığında beni de bir savaşçı olarak yanında görecektir.