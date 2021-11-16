Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz akşam Harbiye'deki bir mekanda konser verdi. Gece 01:30'da konsere başlayan Derici, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.

34 yaşındaki şarkıcı, sahneye geç çıkması sebebiyle şarkı söyleyeme başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlerden özür diledi.