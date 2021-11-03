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İrem Derici'den takipçisine küfürlü yanıt! - Magazin haberleri

İrem Derici'den takipçisine küfürlü yanıt!

Son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı polemikle gündemde olan İrem Derici'nin, kendisine 'çirkin' diyen bir takipçisine verdiği yanıt olay oldu

03.11.2021 - 17:08 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici, bu kez de Twitter üzerinden verdiği yanıtla gündeme geldi.

  • 'SÖYLENDİĞİ GİBİ ÇİRKİN DEĞİL, DAHA ÇİRKİN'

    Birkaç gündür Kapadokya'da tatilin tadını çıkaran ünlü şarkıcı için bir Twitter kullanıcısı "Bebek'te İrem Derici'yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin" şeklinde tweet attı.

  • KÜFÜRLÜ YANIT!

    Bu yoruma kayıtsız kalmayan İrem Derici, küfürlü bir yanıt verdi. Ünlü isim, paylaşımında; ".. salağı 4 gündür Kapadokya'dayım ben" ifadelerini kullandı.

  • Bunun üzerine bazı takipçileri Derici'nin üslubunu eleştirirken bazıları da 34 yaşındaki ünlü şarkıcıya destek yorumları yaptı.

  • DEMET İLE BARIŞTI

    Geçtiğimiz aylarda İrem Derici'nin konser öncesi küfür ederken çekilen bir videosu Twitter'da "İyi şarkıcı olmak, ahlakı bozuk olmak #İremderici" notuyla yayınlanmıştı. Paylaşımı gören Demet Akalın da gönderiyi beğenmişti. Bir süredir küs olan şarkıcı İrem Derici ile Demet Akalın aralarındaki buzları eritti. Konuyla ilgili telefonla bir programa bağlanan Akalın, "Zaten neden küstük anlamadım!" şeklinde konuştu.

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