"ÇOCUK ÖZLEMİM YOK"

Muhabirler, ünlü şarkıcıya, "Gördüğümüz kadarıyla ilişkiniz çok iyi, aşıksınız da... Peki 'evlilik' düşüncesi var mı?" sorusunu yöneltti.

İrem Derici, "Şimdi biz bunu yaparız, siz bu sefer, 'Çocuk?' dersiniz. Onu da yaparız bu sefer, 'İkinci çocuk?' dersiniz. Sizin anlayacağınız; benim çocuk özlemim yok. Biz böyle iyiyiz. Allah bozmasın..." açıklamasını yaptı.