Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İrem Derici: Çocuk özlemim yok!

Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, muhabirlerin 'evlilik' sorularına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Evleniriz, siz bu sefer, 'Çocuk?' dersiniz. Onu da yaparız. Bu sefer, 'İkinci çocuk?' dersiniz. Sizin anlayacağınız; benim çocuk özlemim yok. Biz böyle iyiyiz. Allah bozmasın..." açıklamasını yaptı

14.03.2022 - 08:25 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İrem Derici-Cem Belevi çifti, önceki gece Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Sinema salonundan çıkan ikili, basın mensuplarıyla sohbet etti.

  • "HALA ŞOKTAYIM!"

    Sevgilisiyle birlikte "Bergen" filmini izlediğini dile getiren Derici, "Arkadaşlar hala filmin etkisi altında kaldım. Ağlamaktan gözlerim şişti. Gitmeden önce, 'Hakkını vermiş midir?' diye soru işareti vardı kafamda. Bravo, vallahi vermiş Farah Zeynep Abdullah... O nasıl oynamaktır! Kadına hayran kaldım. Filmin sonundaki yazılar beni perişan etti. İnanın şu anda hala şokundayım, kendimi toparlayamadım. Dikkat etmişsinizdir; sinema salonundan en son biz çıktık. Yerimden kalkamadım." ifadelerini kullandı.

  • "BAMBAŞKA BİR DUYGU YAŞADIK"

    Cem Belevi, konuyla ilgili, "Farah Zeynep, bence kusursuz bir oyuncu. Bambaşka bir duygu yaşattı bize. Erdal Beşikçioğlu'nu da ders olarak izledim. Bir insan kötü adamı da bu kadar muhteşem mi oynar ama filmin sonundaki o yazı bizi bitirdi. Hala onun şokunu atlatamadık." diye konuştu.

  • "ÇOCUK ÖZLEMİM YOK"

    Muhabirler, ünlü şarkıcıya, "Gördüğümüz kadarıyla ilişkiniz çok iyi, aşıksınız da... Peki 'evlilik' düşüncesi var mı?" sorusunu yöneltti.

    İrem Derici, "Şimdi biz bunu yaparız, siz bu sefer, 'Çocuk?' dersiniz. Onu da yaparız bu sefer, 'İkinci çocuk?' dersiniz. Sizin anlayacağınız; benim çocuk özlemim yok. Biz böyle iyiyiz. Allah bozmasın..." açıklamasını yaptı.

  • İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Öte yandan son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin kısa bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.