İrem Derici bikinili pozunu paylaştı! Sevgilisi yorumlara tepki gösterdi!

İrem Derici'nin sevgilisi Atakan Işıktutan ise yoruma yanıt olarak: "Benim de göğsüm kalçalarım çatlak ne var yani? Allah beyninizi çatlatmasın. Çatlak olmasa gözünün üstünde kaş var dersiniz. Biz mutluyuz, siz de ağlayarak günlüğünüze not alabilirsiniz.” dedi.