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İrem Derici: Bana ne yapmazlar? - Magazin haberleri

İrem Derici: Bana ne yapmazlar?

Cem Belevi'den ikinci kez "ihanet" sebebiyle ayrılan İrem Derici, gazetecilerin "Aşk hayatınız nasıl?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Angelina'nın (Jolie) aldatıldığı, Rihanna'nın dövüldüğü dünyada bana ne yapmazlar

30.09.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden 35 yaşındaki şarkıcı, son dönemde iptal edilen konserler hakkında konuştu. 

    "Hepsinin bir sebebi vardır" diyen ünlü isim, "Benim konserim de iptal oldu. Üzgünüm tabii ki ama Elazığ'da iptal olan konserim için başka sanatçılara da teklif gitmiş onlar da kabul etmemiş. Bu yüzden biraz da mutluyum. Dayanışma içindeyiz" dedi.

  • "BEN DAHA 5 YAŞINDAYIM"

    Derici ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Arkadaşlar bunları şimdi unutalım. Yarın benim yoğun bakımdan çıkışımın 5. yılı... Yani ben daha 5 yaşındayım.

    Zor günleri geride bırakan ünlü isim, 2018 yılında 'Anoreksiya Nervoza'ya (yeme bozukluğu) yakalanmıştı. Derici, 40 kiloya düşerek, 30 gün yoğun bakımda kalmıştı. 

  • Son olarak kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile kısa süreli aşk yaşayan İrem Derici, muhabirlerin "Aşk hayatınız nasıl?" sorusuna ise "Angelina'nın (Jolie) aldatıldığı, Rihanna'nın dövüldüğü dünyada bana ne yapmazlar? Şaka bir yana bunlara hiç zamanım kalmıyor ki... Çok çalışıyorum. Zaten berbatım, bilen de bunu bilerek gelsin. İnşallah ilerleyen zamanda aşk da olur" yanıtını verdi.

  • SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ

    Öte yandan geçtiğimiz 2022'nin Mayıs ayında rapçi sevgilisi ASAP Rocky ile ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan şarkıcı Rihanna, bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Chris Brown tarafından 2009 yılında şiddet görmüştü.

    Bir zamanlar "Brangelina" olarak anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie de 2016'da birlikteliklerini sonlandırmıştı. Pitt ile Jolie'nin; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında altı çocuğu bulunuyor.

    Pitt ile Jolie'nin ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilse de bir dönem ihanet iddiaları basına yansımıştı.

  • Derici, ardından "Çocuğunuz olsun ister misiniz?" sorusu karşısında "Köpeğime bile annem bakıyor. Bu dünyaya bir junior İrem daha şu an gelmesin" diyerek güldü.

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