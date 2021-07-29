İranlı çift cinayetinde korkunç şüphe!

İHA

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpekler kesik bir ayak buldu.

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde iki kişinin cansız bedeni bulundu.

Ölenlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olduğunu ve şahısların emlak işiyle uğraştıkları belirleyen ekipler konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Konuyla ilgili ise yabancı uyruklu A.M. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İranlı karı kocanın Türkiye'de iş yeri olmadan zengin yabancılara emlakçılık hizmeti verdiklerinden yola çıkan polis ekipleri, cinayetin emlak komisyonu yüzünden çıkan anlaşmazlık sebebiyle işlendiği ihtimali üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda ekipler, öldürülen M.Z.'nin üvey kız kardeşi ve üvey kız kardeşinin sevgilisinin cinayette olağan şüpheli olarak görüldüklerine dair bulgulara ulaştı. Cinayetten kısa bir süre sonra üvey kız kardeş ve sevgilisinin İran’a kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri, şüphelileri sorgulamak için İnterpol aracılığı ile İran’dan iadelerini istedi.