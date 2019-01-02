02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Başsavcı Yardımcısı Cevad Cavidniya, yargının Instagram'a erişim engeli kararı aldığını ancak henüz uygulanmadığını söyledi.
Cavidniya, hükümetin söz konusu platformun içeriğini akıllı filtreleme kullanarak kısıtlama sözü verdiğini ancak yüksek maliyetlere rağmen sonuç alınamadığını belirtti.
Başsavcı Yardımcısı Cavidniya, "Şu anda bu platforma erişim engeli getirmek için gerekli yargı kararı var. Siber Alem Yüksek Konseyi'nin çoğunluğunun görüşü de bu platformun kapatılması yönünde." dedi.
Siber Alem Yüksek Konseyi'nin yönetmeliğine göre, ülkede Instagram için tahsis edilen internet trafik hacminin aşıldığını ve Instagram'ın ülkede faaliyet göstermesi için hükümet tarafından verilmesi gereken izinlerin çıkarılmadığını anlatan Cavidniya, şunları kaydetti:
"Konsey yönetmeliğine riayet edilmediği için yargı tek taraflı adım atabilir ancak bu alanda ortak bir anlayışın oluşmasını bekliyoruz. Beklemenin faydası olmadığını gördüğümüzde İran Başsavcılığı gerekli adımı atacaktır." ifadesini kullandı.
"KAPATMA NEDENİ HALKA AÇIKLANMALI"
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi de Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine şunları söyledi:
"Instagram'a erişim engeli getirilmesi, halkın yaşamını ve suç oranının azaltılmasını nasıl etkileyecek topluma açıklanmalıdır. Halk, Instagram'ın yasaklanmasının sonrasında ne olacağını bilmeli."
Cehromi, bu konuda halka ikna edici açıklamalar yapılması gerektiğini söyledi.
İran'da Facebook, Twitter, gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan gösteriler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı. Buna rağmen şifre kırıcı programlar (VPN) kullanan İranlı kullanıcılar halen uygulamalara erişim sağlayabiliyor.
Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor.
Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.
İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Ebulhasan Firuzabadi geçen hafta Hemşehri gazetesinde yayımlanan röportajında İran'ın Instagram'a alternatif yerli sosyal medya uygulaması geliştirildiğini açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!