Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Güney Kore, Irak ve İtalya arasındaki tüm yolcu uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

COVID-19 ile ilgili olarak; Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk. Bu geceden itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur.