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        Haberler Dünya İran, Sudan'a büyükelçi atadı | Dış Haberler

        İran'ın 8 yıl aradan sonra Sudan'a atadığı büyükelçi görevine başladı

        İran'ın, Sudan'a 8 yıl aradan sonra atadığı Büyükelçi Hasan Şah el-Hüseyni, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a güven mektubunu sunarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 21.07.2024 - 19:36
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        İran, Sudan'a büyükelçi atadı
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        Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan, İran'ın büyükelçi olarak atadığı Hüseyni'yi, ülkenin doğusunda yer alan Port Sudan şehrinde kabul etti.

        Görüşmede, Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Amin hazır bulundu.

        Amin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek, İran Büyükelçisi'nin güven mektubunu sunmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamanın başlangıcına işaret ettiğini söyledi.

        Büyükelçi Hüseyni ise güven mektubunu "büyükelçi değişimi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda iki ülke arasındaki ortak fikir birliği çerçevesinde" sunduğunu ifade etti.

        İran İslam Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki işbirliği ilişkilerini güçlendirmek için elinden geleni yapacağını vurgulayan Hüseyni, ülkesinin, Sudan'ın ulusal egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti.

        Burhan ayrıca, Sudan'ın İran'a atadığı Büyükelçi Abdülaziz Hasan Salih ve Güney Sudan'a atadığı Büyükelçi Isam Karrar'ı yeni görevlerine uğurladı.

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