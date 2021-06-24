İl Jandarma Komutanlığı ve Hangedik Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Çaldıran ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre ekipler, dronla, İran sınıra yakın bir noktada 2 kişinin araziye çanta gömdüğünü tespit etti. Bölgeye giden ekipler, çantada, 29 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.