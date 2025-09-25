Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu İran, İsrail'in nükleer faaliyetlerine dair gizli belgeleri yayımladı | Dış Haberler

        İran, İsrail'in nükleer faaliyetlerine dair gizli belgeleri yayımladı

        İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, haziran ayında ele geçirildiğini duyurduğu İsrail'in nükleer programındaki etkili kişiler ve hassas merkezlere ilişkin bazı gizli bilgi ve belgeleri yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 04:45 Güncelleme: 25.09.2025 - 04:45
        İran devlet televizyonuna konuşan İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, konuya ilişkin bilgi verdi. Hatib, "İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı" dedi.

        İsrail'in bazı nükleer uzmanları ve tesislerine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı programda Hatip, 189 nükleer uzman ve askeri yetkilinin bilgisinin yanı sıra çeşitli projelerin de ele geçirildiğini belirtti.

        AA'nın haberine göre; Bakan Hatip, İsrail'in hassas bölgelerinde çalışan birçok kişinin para karşılığında İran'la iş birliği yaptığını söyledi.

        İran güvenlik kaynakları, 7 Haziran'da devlet televizyonuna verdikleri bilgide, istihbarat birimlerinin İsrail’e ait nükleer projeler ve tesislere dair binlerce stratejik ve hassas belgeyi ele geçirdiğini, söz konusu belgelerin güvenli şekilde ülkeye getirildiğini belirtmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #iran
        #haberler
        #israil
