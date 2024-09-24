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        Haberler Dünya İran: Gazze savaşının sona ermesi için diğer ülkelerle işbirliğine hazırız | Dış Haberler

        İran: Gazze savaşının sona ermesi için diğer ülkelerle işbirliğine hazırız

        İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif, ülkesinin Gazze savaşının sona ermesi için diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:29
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        İran Gazze'de savaşın bitmesini istiyor
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        Mehr Haber Ajansına göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York eyaletinde bulunan Zarif gündeme dair soruları yanıtladı.

        Zarif, "Kendi vatandaşlarımız ve diğer ülke vatandaşları için daha barışçıl ve istikrarlı bir dünyaya doğru ilerlemek istiyoruz. Biz savaş peşinde değiliz ama kendimizi savunacağız." dedi.

        Gazze savaşının sona ermesi için İran'ın diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu vurgulayan Zarif, "Uluslararası toplum, Gazze savaşını sona erdirmek için bizi itidalli davranmaya çağırdı ancak ateşkes anlaşması vaadi hiçbir zaman gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

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