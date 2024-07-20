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        Haberler Dünya İran'dan sınırlarındaki düzensiz göç ve güvenliği güçlendirmek için 1 milyar 800 milyon euroluk ek bütçe | Dış Haberler

        İran'dan sınırlarındaki düzensiz göç ve güvenliği güçlendirmek için 1 milyar 800 milyon euroluk ek bütçe

        İran'da ülkenin doğu sınırlarındaki düzensiz göç ve güvenliği güçlendirmek için savunma bütçesine ek olarak 1 milyar 800 milyon euro tahsis edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:47 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:51
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        1 milyar 800 milyon euroluk ek bütçe
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        İran devlet televizyonunun haberine göre, Meşhed'de ulusal güvenlikle ilgili bir toplantıda konuşan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, "Meclis, savunma bütçesinin güçlendirilmesi için geçen yıl onaylanan bütçeye ek olarak 1 milyar 800 milyon euroluk savunma bütçesini onayladı." dedi.

        Rızai, bütçenin özellikle ülkenin doğusundaki güvenlik meselelerini iyileştirmesini hedeflediklerini belirterek, "Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun talebi, ülkenin doğusundaki sınırların kapatılması yönündedir. Toplantıda, bu konuda hükümetin gösterdiği çabalar takdirle karşılanırken, sınırların kapatılmasının hızlandırılması ve tamamlanması vurgulandı." ifadelerini kullandı.

        İran, düzensiz göçü engellemek için ülkenin doğu sınırlarını kapatmayı öngörüyor. Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan da seçim kampanyası düzensiz göçün önüne geçebilmek için bu konudaki planları hayata geçireceklerini söylemişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
        #Göç
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