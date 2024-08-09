İran'dan gözdağı: ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerinin İHA ile takip edildiği görüntüler paylaşıldı

REKLAM advertisement1

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt de dahil olmak üzere ABD donanmasına ait savaş gemilerinin hareketlerinin İran'a ait insansız hava araçlar tarafından izlendiğine dair görüntüleri paylaştı.

#BREAKING Iran's IRGC Navy has released images that purportedly show the interception of foreign military vessels. The images include the Spanish landing helicopter dock Juan Carlos I, a US Navy San Antonio-class amphibious transport dock, and a US Navy Wasp-class amphibious… pic.twitter.com/Rfx4Lq2OhQ — Iran International English (@IranIntl_En) August 9, 2024

Görüntülerin bir kaç gün öncesine ait olduğu ifade edildi.

Haberde, ABD'nin uçak gemisinin seyir füzesiyle batırılabileceği ve beraberindeki savaş gemilerinin batırılması için de yalnızca birer füzeye ihtiyaç duyulacağı kaydedildi.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.