İran'dan gözdağı: ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerinin İHA ile takip edildiği görüntüler paylaşıldı
İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasına ait uçak gemisi ve savaş gemilerini insansız hava araçlarıyla takip ettiğine dair görüntüleri paylaştı
İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt de dahil olmak üzere ABD donanmasına ait savaş gemilerinin hareketlerinin İran'a ait insansız hava araçlar tarafından izlendiğine dair görüntüleri paylaştı.
Görüntülerin bir kaç gün öncesine ait olduğu ifade edildi.
Haberde, ABD'nin uçak gemisinin seyir füzesiyle batırılabileceği ve beraberindeki savaş gemilerinin batırılması için de yalnızca birer füzeye ihtiyaç duyulacağı kaydedildi.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.