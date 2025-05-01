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        Haberler Dünya İran'dan ABD'ye tepki | Dış Haberler

        İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın petrol sektörünü hedef alan yaptırımlarını eleştirdi. Bekayi, ABD'nin müzakereler sürerken çelişkili eylemlerde bulunduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:34
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        İran'dan ABD'ye tepki
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        Tahran yönetimi, İran'ın petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar getiren ve askeri saldırı tehdidinde bulunan ABD'yi iki ülke arasında müzakereler sürerken "çelişkili eylemler ve provokatif açıklamalar" yapmakla suçladı.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin, Tahran ile çeşitli ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği yaptıkları gerekçesiyle İran ve bazı ülkelerdeki kişi ve kurumlara uyguladığı yeni yaptırımları kınadıklarını bildirdi.

        Yaptırımların ABD'nin "ekonomik terörizm yoluyla gelişmekte olan ülkeler arasındaki dostane ve hukuki ilişkileri bozma çabasının bir parçası olduğunu" ifade eden Bekayi, Washington'un tek taraflı yaptırımlarını "uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarının ihlali" olarak nitelendirdi.

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        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Tahran'ı askeri saldırıyla tehdit etmesine de işaret eden Bekayi, "Amerikalı yetkililerin İran'a ilişkin çelişkili davranışları ve kışkırtıcı açıklamaları sonucu ortaya çıkacak sonuçların ve yıkıcı etkilerin sorumluluğu Amerikan tarafına ait olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Washington yönetimi, dün İran'a "azami baskı" kampanyası kapsamında, İran petrolünün satışında yer alan ve dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde biri de Türkiye'de bulunan toplam 7 şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

        ABD Savunma Bakanı Hegseth de sosyal medya hesabından "İran'a mesaj" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

        İran ile ABD arasındaki dördüncü tur nükleer görüşmeler, taraflar arasındaki son gerginlik nedeniyle herhangi bir erteleme olmaması halinde 3 Mayıs'ta Umman'ın aracılığında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak.

        NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ ERTELENDİ

        İran ile ABD'nin Umman'ın aracılığında 3 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapacakları dördüncü tur nükleer görüşmelerin ertelendiği açıklandı.

        Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, erteleme kararının "lojistik nedenlerden" dolayı alındığını belirtti.

        Busaidi, "3 Mayıs Cumartesi günü için planlanan ABD-İran toplantısının tarihini lojistik nedenlerden dolayı yeniden planlıyoruz. Taraflar arasında mutabakata varılmasının ardından yeni tarih duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

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