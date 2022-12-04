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İran'da zorunlu başörtüsü yasası gözden geçirilecek

İran'da protestolar yaklaşık 3 aydır devam ederken, İran Genel Başsavcısı Mohammad Cafer Montazeri zorunlu başörtüsü yasasının gözden geçirileceğini açıkladı.

Giriş: 04.12.2022 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da zorunlu başörtüsü yasası gözden geçirilecek
İran'da zorunlu başörtüsü yasası gözden geçirilecek
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HABERTURK.COM

İranlı yetkililer, iki aydan fazla süren protestoları bastırmaya çalışırken, kadınların başörtüsü kullanmasını zorunlu kılan yasayı gözden geçireceklerini söyledi.

Foto:AP
Foto:AP

Guardian'ın haberine göre, İran Genel Başsavcısı Mohammad Cafer Montazeri cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Yasada herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı konusunda parlamento ve yargı konu üzerinde çalışıyor" dedi. Başsavcı, sonuçların bir ve iki hafta içinde belli olacağını söyledi.

FOTO:AA
FOTO:AA

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de cumartesi günü yaptığı açıklamada, yasaların bazı konularda esneyebileceğini dile getirdi.

Başörtüsü kullanımı, İran İslam Devrimi'nden dört yıl sonra Nisan 1983'te kadınlar için zorunlu hale gelmişti.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

Foto: AP
Foto: AP

İran'da ülke genelindeki protestolar, 16 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başladı. İran Güvenlik Konseyi, yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda 200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki bir konuşmasında, güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 448 protestocunun öldüğünü bildirmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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