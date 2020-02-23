23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran'da 11.Dönem Meclis Seçimleri için oy verme süreci sona erdi. Seçimler kapsamında ülkedeki 57 milyon 918 bin seçmen 208 seçim bölgesinde kurulan 55 bin sandıkta oy kullandı.
AA'nın haberine göre, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, seçim sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 24 milyon 512 bin kişinin oy kullandığını ve katılımın yüzde 42,57 olduğunu ifade etti.
Vetolar nedeniyle reformistlerin büyük bir bölümü seçimlerde aday gösterilememiş ve reformist seçmen de seçimi boykot etmişti.
Ülkede çarşamba günü görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs vakalarının da seçimlere katılımı etkilediği belirtiliyor.
İran'da 26 Şubat 2016'da yapılan 10. Dönem Meclis Seçimlerinde 33 milyon 956 bin kişi oy kullanmış ve katılım yüzde 61,83 olmuştu.
"VİRÜS BAHANESİYLE SEÇMENLERİN OY KULLANMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR"
Öte yandan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yabancı medya kuruluşlarını korona virüsü salgınıyla ilgili haberler yaparak halkın oy kullanmasını engellemeye çalışmakla suçladı.
İHA'nın haberine göre, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cuma günü gerçekleştirilen meclis seçimlerine ilişkin bugün yaptığı açıklamada yabancı basını suçladı. Hamaney, "Bu kara propagandalar birkaç ay önce başlatıldı. Seçim yaklaşırken daha da arttı. Düşman medyalar son 2 gün içinde hastalık ve virüs bahanesiyle insanların oy kullanmasını engellemek için en ufak bir fırsatı bile kaçırmadı" dedi.
"Düşmanlarımız, İran halkı tarafından yapılan herhangi bir seçime bile karşılar" şeklinde konuşan Hamaney, seçimlere katılımdan dolayı İran halkına teşekkür etti.
İran’da korona virüsü kaynaklı ilk ölümün yaşanmasının ardından 2 gün sonra 21 Şubat'ta meclis seçimleri düzenlendi. Çarşamba gününden bu yana salgında ölenlerin sayısı 8’e yükselirken, 14 eyalette ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve dini eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Başkent Tahran’da belediye, tedbir amaçlı metro istasyonlarındaki çeşme ve büfelerin kapatılması talimatını verdi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO),yeni tip korona virüs COVID-19'un İran'da yayılma hızı ve virüsün İran’dan diğer ülkelere sıçramasından endişe edildiğini açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!