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İran'da Mahsa Amini protestolarına katılan 400 kişiye mahkumiyet kararı

İran'da, Mahsa Amini protestolarına yönelik 400 kişi çeşitli suçlamalarla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş: 14.12.2022 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da Mahsa Amini protestolarına katılan 400 kişiye mahkumiyet kararı
HABERTURK.COM

Tahran Başsavcısı Ali Alghasi-Mehr, yargıçların kararları "isyancılara" verdiğini söyledi ve "160 kişi 5 ile 10 yıl, 80 kişi 2 ile 5 yıl ve 160 kişi 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

BM insan hakları uzmanları, Eylül ortasından bu yana ülke genelinde 14 binden fazla kişinin tutuklandığını tahmin ediyor. Yetkililer Mahsa Amini protestolarına katılanlara ateş ederek ve güç kullanarak karşılık verdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, operasyonlarda en az 40'ı çocuk olmak üzere 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran, geçtiğimiz haftalarda, başkent Tahran'daki "Settar Han Caddesi'ndeki protestolar sırasında soğuk silahla vatandaşları tehdit ettiği ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı" iddiasıyla Devrim Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şikari adlı göstericinin idam edildiğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti. Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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