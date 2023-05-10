Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

İran'da 7 kişi daha idam edildi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'nün verdiği bilgiye göre, tecavüz suçundan idam cezasına çarptırılan 4 mahkumun cezaları Kerec kentindeki Recai Şehr Cezaevi'nde infaz edildi.

Giriş: 10.05.2023 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da 7 kişi daha idam edildi
AA

Uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 3 kişinin cezasının infazı da Kerec Gezel Hisar Cezaevi'nde gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün yaptığı açıklamada, İran'da sene başından bu yana en az 209 kişinin idam edildiğini ve bu rakamın "endişe verici" olduğunu söylemişti. Türk, İranlı yetkililere, ölüm cezasını kaldırma veya tüm infaz kararlarını durdurma çağrısında bulunmuştu.

* Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hızlı kilo yaktıran besinler
Hızlı kilo yaktıran besinler
Bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı
Bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı
İstanbul'daki terör operasyonunda gözaltılar var
İstanbul'daki terör operasyonunda gözaltılar var
Genç Günler'de 'Öğrenci İşleri Sergisi'
Genç Günler'de 'Öğrenci İşleri Sergisi'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.