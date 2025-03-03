Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif'ten istifa kararı | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif'ten istifa kararı

        İran'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif'in istifa ettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 01:25 Güncelleme: 03.03.2025 - 01:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif'ten istifa kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sundu. Pezeşkiyan'ın Zarif'in istifa mektubuna henüz yanıt vermediği belirtildi.

        AA'nın İran resmi haber ajansı IRNA'ya dayandırdığı habere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif'in istifasının Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'nin Meclis tarafından azledilmesinden sonra gelmesi dikkati çekti. Ekonomideki sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanan Himmeti dün Meclis tarafından azledilmişti.

        Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Zarif, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarındandı. Zarif, ağustosta Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.

        Aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin Mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa ettiği imasında bulunmuş ancak daha sonra görevine devam etmişti.

        Zarif son olarak ocakta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) başörtüsü yasağı ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle ülkedeki aşırı muhafazakar grupların tepkisini çekmişti. Zarif aleyhinde Tahran ve Meşhed'de bazı gruplar tarafından gösteriler düzenlenmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #iran
        #Cevad Zarif
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Ukrayna Zirvesi'nin adından 'destek planı' açıklandı
        Ukrayna Zirvesi'nin adından 'destek planı' açıklandı
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        Fenerbahçe sahasında rahat kazandı!
        Fenerbahçe sahasında rahat kazandı!
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Trafikte cezalar artıyor
        Trafikte cezalar artıyor
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        Habertürk Anasayfa