25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ruhani, başkent Tahran'daki Ulusal Koronavirüs Önleme Merkezi Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada virüse dair alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Toplantıda Sağlık Bakanı Said Nemeki'ye sağlık personelinin kendilerini korumalarının öncelikli olduğunu söylediğini aktaran Ruhani, sunulan raporlara göre virüsün kontrol altına alındığını ifade etti.
İlk günlerde hastanelere yapılan başvuru sayısının yüksek olduğunu ancak son günlerde bunun düştüğünü ve tedavi edilenlerin sayısında da artış olduğunu dile getiren Ruhani, "Tüm kurumlar dikkatli olmalıdır. Toplumda korkunun yayılması ve ülkenin tatil edilmesi, düşmanın bir planı ve komplosudur. Hepimiz işimize bakmalıyız." dedi.
Birkaç ay önce grip salgınının da ülkeyi tehdit ettiğini ancak kontrol altına alındığını hatırlatan Ruhani, "Bu virüsün de kısa sürede kontrol altına alınacağına inanıyorum. Halkımız endişelenmesin ve iş birliği içinde olsun. İhtiyaç duyulması halinde silahlı kuvvetler de yardımcı olmaya hazır olduğunu bildirdi." diye konuştu.
RUHANİ'DEN STOKÇULARA UYARI
Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığının da dezenfekte edici maddeler, maske ve temizlik ürünlerinin üretimi için fabrikaların 24 saat çalışacağı yönünde bilgi verdiğini aktaran Ruhani, şöyle devam etti:
"Bazı kişiler oluşan durumu kötüye kullanarak ihtiyaç ürünlerini depoladı. Hükümet ve yargı erki usulsüzlük yapanlarla mücadele edecektir. Kimse bu hassas şartlardan yararlanmaya kalkmasın."
Ruhani, halktan zorunlu olmadıkça toplu yerlerde bulunmamalarını isteyerek, "Halkımız zorunlu olmadıkça toplu yerlerde bulunmaktan sakınmalıdır. Ziyaret yerleriyle ilgili olarak da sağlık yetkililerinin uyarılarına uymalıdır. Halkımız, Sağlık Bakanlığına güvenmelidir ve güven asli sermayemizdir." ifadelerini kullandı.
Zorunlu olmadıkça toplantı düzenlenmemesini de isteyen Ruhani, türbelerin ziyaret edilmemesi ve itikaf merasimlerinin de yapılmaması gerektiğini dile getirdi.
Ruhani ayrıca cumartesi gününden itibaren her şeyin normale döneceğini savundu.
İran Sağlık Bakanlığı ise ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!