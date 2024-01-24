Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Ankara'da bir araya geldi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Reisi'nin Kasım ayındaki Türkiye ziyareti Ocak ayı başındaki İran'da 100’e yakın kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti.

Erdoğan ile Reisi arasındaki resmi görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından iki liderin görüşmesine ilişkin dün yapılan açıklamada, Türkiye-İran ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve ikili işbirliğinin derinleştirileceğin ifade edilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir."