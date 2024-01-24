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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Ankara'da bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Ankara'da bir araya geldi

        İran Cumhurbaşkanı Reisi, Ocak ayı başında İran'da gerçekleşen terör saldırısı sebebiyle ertelenen Türkiye ziyaretini gerçekleştirmek üzere bugün Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:13
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        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da
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        İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

        Reisi'nin Kasım ayındaki Türkiye ziyareti Ocak ayı başındaki İran'da 100’e yakın kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti.

        Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reisi'yi resmi törenle karşıladı.

        Erdoğan ile Reisi arasındaki resmi görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından iki liderin görüşmesine ilişkin dün yapılan açıklamada, Türkiye-İran ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve ikili işbirliğinin derinleştirileceğin ifade edilmişti.

        Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

        "Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir."

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        #iran
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #İbrahim Reisi
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