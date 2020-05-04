İHA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin koronavirüs ile mücadele etmeye çalışan İran’ı hedef almaya çalıştığını söyleyerek, " ABD, uluslararası iş birliğine tehdit oluşturuyor” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bağlantısızlar Hareketi İrtibat Grubu üyesi ülke liderleri ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Ruhani, yaptığı açıklamada ülkesinin koronavirüs ile mücadelede başarılı olduğunu ve virüsün İran’da düşüşe geçtiğini aktarırken, uluslararası standartların üzerinde bir mücadele gerçekleştirdiklerini vurguladı. ABD'nin uluslararası iş birliği önünde büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Ruhani, Dünya Sağlık Örgütü'nün hedef alınmasını eleştirerek, "Dünya Sağlık Örgütü'nün zayıflaması korona virüs salgınına karşı küresel ortak mücadelenin zayıflaması anlamına geliyor. Çok zamansız ve haksız bir adım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, ABD'nin İran karşıtı politika ve saldırılarına da değinerek, ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'a tıbbi malzeme getirilemediğini ifade etti. Ruhani, küresel ölçekte koronavirüs salgını ile mücadeleye hazır olduklarını duyururken, “Koronavirüs ile mücadelede her türlü yardım ve iş birliğine hazırız” dedi.

İRAN'DA SON DURUM

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 artarak 6 bin 277'ye yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 74 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 6 bin 277'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1223 artarak 98 bin 647'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 676'sının durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 79 bin 397 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.