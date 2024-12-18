İran Cumhurbaşkanı gözyaşlarına hakim olamadı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansa katıldı.

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Konferansta yaptığı konuşma esnasında Pezeşkiyan, trafik kazasında hayatını kaybeden eşine ait bir fotoğrafı sinevizyonda görünce duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve zorlukla konuşmasına devam eden Pezeşkiyan, "Çok zor özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayayım" dedi.

BİR DAHA EVLENMEDİ Pezeşkiyan, kürsüden indikten sonra kızı Zehra Pezeşkiyan’ın yanına oturdu. Gözyaşlarını tutamayan Cumhurbaşkanı bir süre daha duygusal anlar yaşamaya devam etti. Pezeşkiyan, 1993 yılında yaşanan bir trafik kazasında eşi Fatıma Mecidi ve bir oğlunu kaybetmişti. Pezeşkiyan, o günden sonra bir daha evlenmedi.