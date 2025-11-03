İran: ABD ile müzakere için gerekli koşullar henüz oluşmadı | Dış Haberler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanması için gerekli koşulların oluşmadığını ancak aracı ülkelerin İran ile ABD'nin görüşlerini birbirine yakınlaştırmaya çalıştığını söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile müzakerelerin yeniden başlama ihtimali ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahterevançi'nin Umman ziyaretinde ABD'den iletilen mesajı teslim aldığına dair iddialara ilişkin Bekayi, "Sayın Revançi'nin Umman ziyareti sırasında ABD'den herhangi bir mesaj iletilmedi. Çeşitli aracılar iki taraf arasındaki görüş ve bakış açılarını yakınlaştırmaya çalışıyor. Elbette, bu çabaların İran ve ABD arasında bir müzakere sürecinin başlangıcı anlamına gelmediğini belirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Müzakere aşamasına gelindiğinde müzakere ekibi ve diğer detaylarla ilgili kararların alınacağını dile getiren Bekayi, "Şu anda o aşamaya geldiğimizi sanmıyorum. Karşı tarafta İran'ın haklarına yönelik gerçekçi anlayış ve saygı olursa, anlamlı bir diyalog için koşulların hazır olduğu söylenebilir ancak mevcut durumda bu aşamaya ulaştığımızı düşünmüyorum." dedi.

Bekayi, ABD'nin Irak hükümetinden, İran'a yakın Iraklı Şii silahlı grupların gelecekte bölgede meydana gelebilecek gelişmelere müdahale etmesine izin vermemesini istediğine dair haberlerin sorulması üzerine, "Bu tür açıklamalar ve müdahaleler, ulusal egemenliğe ve Irak'ın bağımsızlık ilkesine aykırıdır ve ABD'nin diğer ülkelerin işlerine müdahalesinin bir göstergesidir. ABD'nin tehditleri Irak'ta provokasyon ve iç süreçleri etkilemeyi amaçlıyor." diye konuştu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'daki faaliyetleri konusunda bilgi veren Bekayi, şu anda yalnızca Buşehr ve Tahrandaki nükleer araştırma tesisinde denetimlerin yapıldığını belirtti. *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.