AA

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ülkenin yetkili makamları vatandaşları dışında İran'da bulunduğu belirlenen kişilerin ülkeye girişine yasak getirdi.

Söz konusu kişilerin İran'dan ayrıldıktan 14 gün sonra ancak ülkeye girişlerine izin verileceği belirtildi.

İRAN'A GİDENE 14 GÜN KARANTİNA

AA'da yer alan habere göre Pasaport İşlemleri Genel Müdürlüğü Sözcüsü Bedr el-Karini, İran'a seyahat yasağını ihlal eden tüm vatandaşlara seyahat belgeleri sistemi ve yürütme yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı ve 14 günlük karantinaya alınacağını vurguladı.

ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

Karini, söz konusu sefer yasağına uymayan oturum sahiplerinin de ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini ve bu nedenle Suudi Arabistan'a giriş yapacakların pasaport işlemleri sırasında iki hafta içinde İran'da bulunup bulunmadıklarını deklare etmeleri çağrısında bulundu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 OLARAK AÇIKLANDI

İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 5'e yükselmesi İran vatandaşlarında tedirginliği artırırken, Kuveyt ve Irak da ülkeye gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

KUVEYT SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DA YASAK

Bununla birlikte Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'a gidiş-dönüş tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Genel Müdürlük yaptığı açıklamada, kararın Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talimat gereği alındığını duyurdu.

İRAN'DAN GELEN KUVEYTLİYE KARANTİNA

İran'dan gelen Kuveyt vatandaşlarının karantinaya alınacağı belirtilen açıklamada, iki hafta içinde İran'da bulunduğu belirlenen yabancıların da ülkeye girişlerinin yasaklanacağı kaydedildi. Salgının şu anki durumundan dolayı İran'dan Kuveyt'e gelecek olanlara da vize verilmeyeceği hatırlatıldı.

İRAN'A GİTMEYİN ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, ülke vatandaşlarına İran'a gitmemeleri çağrısı yapıldı.