Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 polis öldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyala’nın Mikdadiye ilçesine bağlı Bervana el-Sağira Köyü’nde polise yönelik DEAŞ saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 polisin öldüğü aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, dün de Diyala’da bir köyde sivillere saldırmış, 11 kişi ölmüştü.