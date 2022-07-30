Irak'ta Sadr destekçileri parlamento binasına girdi

Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre Sadr'ın resmi konuşmacısı açıklamasında "Yürüşe çıkanlara bir saldırı olursa siyasi kitleleri sorumlu tutarız. Bunlar sivildir, güvenlik güçleri vatandaşlarladır. Reformla milletin parasını çaldınız. Yeter artık temiz kanlara saldırmayın. Millet kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.

Protesto sırasında bir grup, beton bariyerleri aşarak korunaklı Yeşil Bölge'ye girip, parlamento binasını bastı.

Bölgeye barikatları kırmak için vatandaşlar tarafından iş makinaları getirilirken Sadr medyası meclis binasına girişmesinin ardından Sadır medyası 'parlamanto binası içinde aşure etkinlikleri düzenleyeceklerini' duyurdu.

60 KİŞİ YARALANDI

Irak Sağlık Bakanlığı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaptığı protestoda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gösterilerde yaralanan 60 kişinin Bağdat’taki farklı hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin tazyikli su ve ses bombasıyla göstericilere müdahalesi sürüyor.

MECLİS BAŞKANINDAN 'KİMSEYE SALDIRMAYIN' ÇAĞRISI

Çetiner Çetin'in aktardığına göre Irak Parlamanto Meclisi Başkanı Al Halbusi ise meclisi koruyan güvenlik mensuplarına 'Yürüyüşe çıkanları koruyun' emrini verdi 'Kimseye saldırmayın' çağrısında bulundu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.